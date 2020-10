Das müssen Sie wissen:

Dülmen. Die Stadt Dülmen ist bereit, vier bis fünf betroffene Familien aus Moria auf Lesbos aufzunehmen. Zusätzlich zu den regulären Zuweisungen. Die Kapazitäten in den sechs Sammelunterkünften sind vorhanden. Doch entscheiden muss der Bund.

NRW-Gesundheitsminister möchte an allen Adventssonntagen die Geschäfte in den Städten öffnen. Um die Frequenzen der Kunden zu entzerren. So steht es in der neuen Corona-Schutzverordnung. Doch Tim Weyer von Dülmen Marketing steigt noch nicht in die konkrete Planung ein. Er bezweifelt die Rechtssicherheit der Verordnung.

Das Herbstlager in Buldern wird stattfinden. Allerdings in abgespeckter Form mit Corona-Regeln. Rund 40 Kinder und Jugendliche wreden erwartet. Was genau geplant ist, lesen Sie auf der Seite "Junges Dülmen" in der heutigen Ausgabe.

Tagelang gab es keine Corona-Fälle mehr in Dülmen. Das hat sich jetzt geändert: Am Donnerstag wurden gleich vier Neu-Infektionen bekannt.

24 Kläppchen, hinter denen sich rund attraktive 315 Preise verbergen: Das ist in diesem Jahr der Adventskalender der Bürgerstiftung. Ausnahmsweise bereits am heutigen Freitag, 2. Oktober, startet der Vorverkauf. Die Bürgerstiftung ist mit einem Stand auf dem Wochenmarkt vertreten und wird den Kalender, Stückpreis fünf Euro, anbieten.

Sportergebnisse:

Bezirksliga: SF Merfeld - SF Stuckenbusch 2:1

Kreisliga B: Adler Buldern II - F. Seppenrade II 4:2

Wetter:

Heute überwiegend freundlich und trocken mit Wolken und Sonnenschein im Wechsel, dazu 17 bis 19 Grad. Mäßiger bis frischer und zeitweise stark böiger Südostwind.

Verkehr:

Die aktuelle Sperrung im Einmündungsbereich der L 551/K 13 in Richtung Rödder wird im Laufe des heutigen Tages aufgehoben, vermutlich gegen 18 Uhr.

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Einmündung L 551/K 13 (Abzweig Karthaus) in Weddern, Westring zwischen Borkener Straße und Tibergasse, Kreuzweg (Einbahnstraße in Fahrtrichtung Bahnhof), K 13 nahe der Einmündung L 551/K 13 in Richtung Rödder; daneben laufen Kanalarbeiten und archäologische Ausgrabungen im IGZ-Quartier/Marktplatz