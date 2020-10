Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann will den Städten in NRW ein Weihnachtsgeschenk machen. Aufgrund der Corona-Pandemie hat er in der aktuellen Schutzverordnung verankert: An allen Adventssonntagen dürfen die Einzelhändler ihre Geschäfte öffnen. Damit soll das Gedränge in den Fußgängerzonen vor Weihnachten entzerrt werden.

Frage der Rechtssicherheit

„Wir freuen und natürlich darüber, dass die Landesregierung den stationären Einzelhandel mit dieser Erlaubnis stärken will“, gibt Tim Weyer, Chef von Dülmen Marketing, eine erste Einschätzung ab. Zugleich ist er aber äußerst skeptisch, was die Rechtssicherheit des jüngsten Vorstoßes aus Düsseldorf angeht.

„Wir haben ja schon einmal - mit dem Ladenöffnungsgesetz - erleben müssen, dass die Gerichte politische Vorstöße der Landesregierung rasch wieder kassiert haben“, ergänzt er. „Eine solche Veranstaltung wäre ja in jedem Fall anmeldepflichtig“, erklärt Weyer, dass ein solcher Sonntag im Vorfeld viel Arbeit machen würde. Es müsste ein Hygienekonzept erarbeitet werden, damit mehrere tausend Besucher kommen können.

Und bevor sich nun der örtliche Handel personell und werblich auf mehrere verkaufsoffene Sonntage in der Vorweihnachtszeit einstellen könne, müsse sich Dülmen sicher sein, dass die Öffnung nicht erneut vor den Gerichten scheitert. Das Oberverwaltungsgericht für NRW hat am Donnerstag auf Antrag der Gewerkschaft Verdi bereits erhebliche Zweifel an der Gültigkeit der Neuregelung geäußert.

Verkaufsoffen am Nikolaus-Sonntag

„Der verkaufsoffene Sonntag in der Vorweihnachtszeit ist für den Handel von außerordentlich großer Bedeutung“, unterstreicht Weyer. Es kämen Menschen aus dem gesamten Umland, auch aus Metropolen, die Dülmen sonst nie besuchen.

Deshalb habe Dülmen Marketing - gemeinsam mit dem Ordnungsamt und der Kaufmannschaft Viktor - weiterhin den Nikolaus-Sonntag fest im Blick. „Wenn irgend möglich, wollen wir am 6. Dezember auf jeden Fall die Geschäfte im Stadtzentrum öffnen.“