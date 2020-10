Dülmen. NRW-Gesundheitsminister möchte an allen Adventssonntagen die Geschäfte in den Städten öffnen. Um die Frequenzen der Kunden zu entzerren. So steht es in der neuen Corona-Schutzverordnung. Doch Tim Weyer von Dülmen Marketing steigt noch nicht in die konkrete Planung ein. Er bezweifelt die Rechtssicherheit der Verordnung.

Von Markus Michalak