Platz für Familien auf der Flucht

Der Verwaltungsvorstand und der Integrationsbeirat der Stadt Dülmen haben sich bereit erklärt, zusätzliche Menschen in bitterer Not aus Moria und von den übrigen griechischen Inseln aufzunehmen.

Wie viele könnten das sein, und wo könnten sie angemessen untergebracht werden? Die DZ fragte in der Stadtverwaltung nach dem aktuellen Stand der Flüchtlingsaufnahme in Dülmen.

Nur 14 Flüchtlinge zugewiesen

Ergebnis der Anfrage: Während sich die Situation der Geflüchteten in den griechischen Aufnahmelagern dramatisch zuspitzt, hat sie sich in Dülmen seit 2015 deutlich entspannt. 1106 Menschen auf der Flucht kamen seit 2015 nach Dülmen. Allerdings kamen die weitaus meisten von ihnen, nämlich 669 Personen, im Jahr 2015.

Im Jahr 2020 wurden hingegen nur noch 14 Geflüchtete in Dülmen aufgenommen. Die extrem hohe Zahl aus dem Jahr 2015 wurde nie wieder erreicht, mit 171 Personen markierte das Jahr 2017 die seither höchste Aufnahme. So erklärt es sich auch, dass derzeit in den Dülmener Unterkünften noch Plätze frei sind.

Freie Kapazitäten vorhanden

„Insgesamt gibt es in Dülmen sechs Sammelunterkünfte für Flüchtlinge. Die Unterbringung von Neuzuweisungen erfolgt nach Abstimmung in der Fachabteilung“, erklärt Stadtsprecherin Stefanie Kannacher.

Aus Sicht der Stadt gibt es daher aktuell Kapazitäten, um die Not der Flüchtlinge aus Griechenland zu mildern: „Aufgrund der derzeitigen Belegungssituation kann die Stadt Dülmen in vier der genannten Unterkünfte mindestens jeweils eine vier- bis fünfköpfige Familie zusätzlich unterbringen“, versichert Kannacher.

Bundeseinheitlichkeit muss gewahrt werden

Unabhängig von der Dülmener Bereitschaft, zusätzlich zu den Regel-Zuweisungen Personen aufzunehmen, lehnt die Bundesregierung entsprechende Vorstöße der Städte derzeit ab. Die Begründung des Innenministeriums: Es sind keine Ausnahmen vom geregelten Aufnahme- und Verteilsystem vorzusehen, weil ansonsten- „die Bundeseinheitlichkeit nicht gewahrt würde“.

„Die Stadt hat trotz der Aufnahmebereitschaft keine aktive Handlungskompetenz, sondern ist an die von Bund und Land festgelegte Aufnahme- und Verteilentscheidung gebunden“, bedauert Kannacher, dass konkret zur Aufnahme noch nichts gesagt w