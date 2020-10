Tagelang hatte es keinen aktuellen Corona-Fall mehr in Dülmen gegeben. Das ist jetzt vorbei: Am Donnerstag meldete der Kreis Coesfeld gleich vier aktive Covid-19-Infektionen in Dülmen. Insgesamt haben sich damit in der Stadt bisher 183 Personen mit dem Virus angesteckt.

Nur Rosendahl meldet keine Corona-Fälle

Auch kreisweit machten die Zahlen einen vergleichsweise großen Sprung nach vorne: Waren am Mittwoch noch 28 aktive Fälle gezählt worden, erhöhte sich diese Zahl am Donnerstag auf 38 (elf Neuinfektionen, eine gesundete Person).

Die meisten Infektionen gibt es weiterhin in Lüdinghausen, wo nun acht Fälle gezählt werden (plus zwei). Rosendahl ist aktuell die einzige Gemeinde im Kreis, die keine aktiven Covid-19-Infektionen meldet.