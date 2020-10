Am Donnerstag ging es ziemlich schnell: Am Morgen rückten die Mitarbeiter des Baubetriebshofes an, um die verbliebenden Bäume am Marktplatz zu fällen. Kurz vor 8 Uhr starteten die Arbeiten, gegen 11 Uhr waren die sechs Linden dann bereits verschwunden.

Die Bäume mussten im Zuge der Marktplatz-Umgestaltung weichen (DZ berichtete). Denn in den Zusammenhang müssen auch archäologische Ausgrabungen durchgeführt werden. Die laufen bereits seit August und sollen möglichst bis zum Aufbau der Eisbahn abgeschlossen sein - weshalb jetzt die letzten Bäume gefällt werden mussten, betont die Stadt.

Einzig die Wurzelbereiche erinnern noch an die Linden, auf Wunsch der Archäologen blieben sie vorläufig weiter im Boden. Nach der Marktplatz-Umgestaltung sollen dann neue Bäume gepflanzt werden.