Andreas Bier ist neuer Chef der SPD-Fraktion im Dülmener Rat: Auf ihrer konstituierenden Sitzung für die neue Legislaturperiode wählten die zehn Mitglieder Bier einstimmig zu ihrem Vorsitzenden, teilte die Partei jetzt mit.

Der 48-jährige hatte am 13. September als einziger SPD-Kandidat seinen Wahlkreis direkt geholt und war bereits in der vergangenen Periode stellvertretender Vorsitzender.

„Mit Andreas Bier hat die SPD-Fraktion ein erfahrenes Ratsmitglied und überzeugten Sozialdemokraten zu ihrem Vorsitzenden gewählt“, gratulierte der Ortsvereinsvorsitzende Simon Peletz, der die Versammlung leitete. Peletz selbst, der erstmals in den Rat eingezogen war, hatte bereits angekündigt, selbst nicht kandidieren zu wollen.

Matthias Rochol wird Stellvertreter

Ebenfalls einstimmig wählte die Fraktion Matthias Rochol zum stellvertretenden Vorsitzenden, die Geschäftsführung übernimmt künftig Matthias Fischer. „Wir werden in den nächsten fünf Jahren unsere Forderungen in den Rat mit einbringen und für die Menschen vor Ort einen verlässlichen Ansprechpartner darstellen“, kündigte der neue Fraktionschef an.

Biers Vorgänger Olaf Schlief hatte bei der Kommunalwahl auf eine erneute Kandidatur verzichtet.