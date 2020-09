Es gibt kaum ein Thema, das derzeit in Hiddingsel so polarisiert wie die geplante Erweiterung der Firma Dümo. Das Unternehmen will am Graskamp wachsen, um die Ausstellungsfläche zu vergrößern und ein neues Büro- und Ausstellungsgebäude errichten zu können (DZ berichtete). Dagegen wehrt sich eine Interessensgemeinschaft vehement.

Um erweitern zu können, hatte Dümo im vergangenen Jahr einen Antrag zur Aufstellung eines sogenannten Vorhaben bezogenen Bebauungsplanes gestellt. Der Rat hatte mit einem entsprechenden Beschluss die Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens auf den Weg gebracht, zu dem auch die Beteiligung der Öffentlichkeit gehört. Und genau die findet jetzt statt. Am Donnerstag, 8. Oktober, ist um 17 Uhr eine Bürgerversammlung in der Aula des Schulzentrums geplant.

Aktueller Stand der Planungen wird vorgestellt

Das von Dümo beauftragte Planungsbüro Planquadrat aus Dortmund wird dabei den Vorentwurf des Bebauungsplanes vorstellen. Auch Vertreter der Stadt Dülmen werden vor Ort sein, teilt die Verwaltung mit. Die Teilnehmer hätten bei dem Termin die Möglichkeit, Fragen zu stellen und sich zu den Planungen zu äußern.

Wenn der aktuelle Stand der Planungen vorgestellt wird, dann sollen auch die entsprechende Änderung des Flächennutzungsplanes und die in diesem Zusammenhang vorgesehene Rücknahme von gewerblichen Bauflächen im Bereich des angrenzenden Bebauungsplanes „Dörfer Geist“ mit einbezogen werden.

So läuft die Anmeldung

Aufgrund der Corona-Pandemie wird die Bürgerinfo unter Berücksichtigung von Hygienemaßnahmen und mit begrenzter Teilnehmerzahl stattfinden. Eine Anmeldung ist erforderlich und möglich bis zum Veranstaltungstag (14 Uhr) telefonisch unter der Rufnummer 02594/12615 oder per Email an i.schwalb@duelmen.de. Bei Anmeldungen bei Mail müssen die Personenzahl und die persönlichen Kontaktdaten für die Rückverfolgbarkeit angegeben werden.

Eine Teilnahme ist nur nach einer Bestätigung der Anmeldung möglich, betont die Stadt. Und: Falls mehr Anmeldungen als verfügbare Sitzplätze eingehen, wird eine weitere Veranstaltung zu einem späteren Termin durchgeführt.

Beim Betreten der Aula muss eine Maske getragen werden, diese kann am Platz jedoch abgesetzt werden.