Zwar wird der Dülmener Winter in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie deutlich anders sein. Aber Eisbahn und Rodelhütte soll es trotzdem geben - genauso wie den Weihnachtsmarkt (DZ berichtete). Der wird der vermutlich einzige seiner Art in diesem Jahr im Stadtgebiet sein, haben die Veranstalter in den Ortsteilen, auf der Karthaus und in Visbeck doch bereits abgesagt.

Der Weihnachtsmarkt in Dülmen habe eine ganz besondere Bedeutung für die Einzelhändler der Innenstadt, welche auf Grund der Corona-Pandemie ohnehin ein äußerst schwieriges Jahr zu verzeichnen haben, erläutert Michael Röschenkemper von Dülmen Marketing. Genauso sei es natürlich auch bei den Marktbeschickern.

Neue Beschicker ausdrücklich erwünscht

„Viele hatten seit März praktisch keine Einnahmen mehr und freuen sich besonders, dass der Dülmener Winter und der dazugehörige Weihnachtsmarkt voraussichtlich stattfinden können“, betont der Marketing-Mitarbeiter.

Daher lade man ausdrücklich auch Beschicker, die zuvor nicht auf dem Weihnachtsmarkt in Dülmen standen, deren bisherige Standplätze aber in diesem Jahr wegfielen, dazu ein, sich noch zu bewerben.

Weihnachtsmarkt geht über drei Wochen

Der Weihnachtsmarkt startet am 28. November und endet gut drei Wochen später am 20. Dezember. „Diese Spanne ist in vier Zeiträume unterteilt, in welchen Weihnachtsmarkthütten entweder für einzelne Zeiträume oder auch Kombinationen dieser gemietet werden können“, so Röschenkemper.

Bewerbungen nimmt Dülmen Marketing per Email an duelmen-marketing@duelmen.de und postalisch (Lüdinghauser Straße 1a in 48249 Dülmen) entgegen. Dann werden Anmeldeformulare an die Interessenten verschickt.