Die bereits eröffneten sieben Lofts laufen gut. So gut, dass Bauherr Andries Broekhuijsen nun gern um zweitere Lofts erweitern würde. Das geplante Loft 8 befindet sich im gleichen Gebäude in der Kaserne wie die bereits bestehenden, dürfte also keine Probleme bereiten.

Anders sieht es mit Loft Nummer 9 aus, das nicht direkt an die Herberge Broekhuijsen anschließt. „Die räumlich-funktionale Zugehörigkeit zu dem Beherbergungsbetrieb ist (...) nicht erkennbar“, kündigt das städtische Bauamt an, diesen Antrag nicht genehmigen zu wollen. „Das beantragte Außenappartement ist mehr als zwei Kilometer Luftlinie vom genannten Hotel (...) entfernt, wodurch eine räumliche und organisatorische Verknüpfung zwischen Hotel und Appartement nicht nachvollzogen werden kann.“

Brokhuijsen hat kein Verständnis für diese Argumentatuion, und will erneut kämpfen. nötigenfalls vor Gericht. Fortsetzung folgt.