Was ich am Wochenende in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Seit Freitagabend ist die B 474 in Welte gesperrt, und zwar bis Montag in der Früh. Das Kuriose dabei: Die eigentlichen Arbeiten, für die die Sperrung nötig ist, dauern nur rund 15 Minuten. Wie der Bau der B 67 vorangeht, welche Probleme es gibt und wo gerade welche Baustelle läuft: In der Samtagsausgabe der DZ gibt es dazu eine Sonderseite.

Rund 250 Klimaaktivisten demonstrierten am Freitag in Dülmen. Im Rahmen des globalen Klimastreiks führte die Demonstration vom Bahnhof in die Innenstadt. In Wortbeiträgen wurde die lokale und globale Politik zum Handeln aufgefordert.

Julian Thesing hat ein Buch über Diskriminierung geschrieben. Der Homosexuelle aus Dülmen beschreibt darin sehr persönlich, wie verletzend Homophobie sein kann - vor allem, wenn der Absender gar keine böse Absicht mit seiner Äußerung verfolgt. Mehr über Thesing und sein Buch „You don´t look gay“ lesen Sie in der Wochenendausgabe.

Am Rastplatz Karthaus war Schluss für den Schwertransport: Gleich zahlreiche Verstöße, von zu schwerer Ladung bis hin zu Reifenschäden, entdeckte die Polizei. Die kontrollierte jetzt nachts auf der A 43 Schwertransporter.

Kunst hinter Glas - das ist das Motto bei den Kulturfenstern, die sich derzeit überall in der Innenstadt finden. Aber: Theater, Tanz und Musik kann man nicht im Schaufenster ausstellen. „Deswegen haben wir gemeinsam mit den Künstlerinnen und Künstlern eine Beamer-Präsentation mit Bild und Ton vorbereitet“, berichtet Silke Althoff vom städtischen Kulturteam. Gezeigt wird die Präsentation an der Fassade des einsA, von St. Viktor aus gesehen. Die Projektion läuft erstmals am heutigen Samstagabend. Weitere Termine sind am 2. und 3. Oktober, jeweils immer in der Zeit von 19 bis 22 Uhr.

Mehrere wichtige Spieler drohen beim Fußball-Bezirksligisten TSG Dülmen vor dem Heimspiel gegen VfB Kirchhellen auszufallen. Unter anderem Marvin Möllers. Dennoch will Trainer Wölpper den vierten Sieg im vierten Spiel.

Termine:

Samstag

11 bis 15 Uhr, Samstagsmarkt und Kidsmeile in der Innenstadt, mit Livemusik mit dem Klangholzkompott

19 bis 22 Uhr, Video-Präsentation im Rahmen der Kulturfenster-Aktion, Fassade am einsA (von St. Viktor aus)

Sonntag

18 Uhr, Konzert „Hommage an Heiner“ mit dem Ansgar Elsner/Burkhard Jasper-Quartett, Restkarten an der Abendkasse, Haus der Klaviere Gottschling, Hiddingsel

Wetter:

Heute halten sich über weite Strecken des Tages dichte Wolken am Himmel, die Schauer bringen können, 14 bis 16 Grad. Schwacher bis mäßiger Nordwest- bis Westwind.

Verkehr:

Am Wochenende, bis Montagmorgen um 4 Uhr, ist die B 474 zwischen Autobahn-Anschlussstelle und der Kreuzung Friedag in Welte gesperrt. Die Umleitung führt über die L 580 nach Rorup und dann weiter über die K 12 und K 44.

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Westring zwischen Borkener Straße und Tibergasse, Kreuzweg (Einbahnstraße in Fahrtrichtung Bahnhof), K 13 nahe der Einmündung L 551/K 13 in Richtung Rödder; daneben laufen Kanalarbeiten und archäologische Ausgrabungen im IGZ-Quartier/Marktplatz