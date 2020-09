Die B 474 ist in Welte gesperrt

Die eigentlichen Arbeiten? Die dauern nur rund 15 Minuten, verrät Dominik Schuurmann von Straßen.NRW. Länger braucht es nicht, um den Boden bei der Suche nach Kampfmitteln zu sondieren.

Gesperrt wird die B 474 trotzdem ein ganzes Wochenende. Denn bevor die Suche starten kann, muss erst einmal die Fahrbahn verschwinden.

Zweite Sperrung für den 4. Oktober geplant

Am Freitagabend begannen die Arbeiter auf der gesperrten Bundesstraße in Welte daher damit, den Straßenbelag abzufräsen und den Schotter zu entfernen. Die Kampfmittel-Sondierung soll dann, so der Plan, am Samstagmorgen laufen.

Bis Montagfrüh wird im Anschluss die Fahrbahn wieder hergestellt - allerdings nur provisorisch. Schließlich soll der Verkehr nur eine Woche lang, bis Sonntag, 4. Oktober, darüber rauschen.

Umfahrung für die Bundesstraße ist in Arbeit

Denn an diesem Tag steht erneut eine Sperrung der B 474 an. Dann allerdings nur für sechs Stunden, von 10 bis 16 Uhr. Und im Anschluss werden Autos und Lkw über eine Umfahrung geleitet, die bereits jetzt neben der aktuellen Straße deutlich zu sehen ist.

„Wir werden die Vollsperrung nämlich auch nutzen, um die Umfahrung soweit vorzubereiten“, spricht Projektleiter Philipp Feicke von Synergieeffekten. Am 4. Oktober stehen dann zum Beispiel noch Markierungsarbeiten an.

Behinderungen dauern bis Ende November

Und nach dieser zweiten Vollsperrung wird die Bundesstraße (dann mit Tempo 30) über die circa 600 Meter lange Ausweichstrecke verlaufen, laut Plan bis Ende November. Diese Zeit brauchen die Arbeiter, um links und rechts der bereits fertigen Brücke Rampen aufzuschütten und die Fahrbahn zu bauen.

Ist alles fertig, wird die B 474 erneut umgeleitet und nun über die Brücke führen. Dafür, das verspricht Schuurmann, sei allerdings dann keine Vollsperrung mehr nötig.

Das ist die Ausweichstrecke

Während der Vollsperrung ist eine Umleitung ausgeschildert. Diese führt von Dülmen über die L 580 nach Rorup, und dann über die K 12 und K 44 wieder zur B 474 bei Friedag.

Zum Lückenschluss der B 67/B 474 bringt die DZ in der Wochenendausgabe eine Sonderseite. Darin gibt es eine Übersicht, wo derzeit gebaut wird, und viele weitere Informationen.