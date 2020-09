„Die Krise als Krise behandeln“

„Wir machen den Unterschied“ oder „Kein Grad weiter“: Lautstark und unter Einhaltung der Corona-Regeln wurde am Freitagnachmittag in Dülmen für den Klimaschutz demonstriert. Rund 250 Teilnehmer waren dem Aufruf der For-Future-Gruppen gefolgt und hatten sich am Dülmener Bahnhof zu einem Demonstrationszug durch die Stadt versammelt.

Aufruf an Politik

Bevor es durch die Straßen ging, wurden Forderungen der Klimaaktivisten vorgetragen. So sei die Klimakrise ein gesamt-gesellschaftliches Problem. „Werdet laut, werdet unüberhörbar“, lautete die Forderung. Tim von den Parents for Future Dülmen sprach den neuen Bürgermeister Carsten Hövekamp, der am Klimastreik teilnahm, und die Parteien im Dülmener Rat direkt an: „Alle Parteien haben sich zum Klimaschutz bekannt. An der Umsetzung werden sie sich messen lassen müssen.“

Die Wende bei Themen wie Energie und Ernährung müsse „schnell, gleichzeitig und sozial verträglich“ sein. „Dass schnelles Handeln möglich ist, das hat die Corona-Pandemie gezeigt.“

Die direkten Folgen der Klimakrise benannte Pascal. „Fakt ist, die Klimakrise tötet bereits heute.“ Die Krise habe weitreichende Folgen wie Dürre und Krankheiten. Der geplante Kohleausstieg 2038 käme viel zu spät, eine Nutzung der Kohle über 2030 hinaus sei nicht mehr zu rechtfertigen. „Politiker müssen beginnen, die Krise auch als Krise zu behandeln.“ Zudem hatten die Teilnehmer an der Demonstration die Möglichkeit, einen offenen Brief an die Parteien im Rat zu unterschreiben.

Demonstration aller Generationen

Dann ging es vom Bahnhof durch das Lüdinghauser Tor in die Innenstadt und wieder zurück zum Bahnhof, wo die Veranstaltung mit weiteren Wortbeiträgen endete. Unterwegs machten sich die Klimaaktivisten immer wieder lautstark bemerkbar. Sie forderten Klimagerechtigkeit und griffen die Energiekonzerne wegen ihrer Kohlepolitik an.

Viele Teilnehmer hatten zudem bunte Transparente dabei, auf denen globale (wie der Schutz der Eisbären), aber auch lokale Themen (Erhalt der Allee an der Hülstener Straße) aus dem Bereich Umwelt- und Klimaschutz angesprochen wurden.

Die Organisatoren freuten sich über den guten Zuspruch der ersten Demonstration nach der Corona-Zwangspause. Und vor allem auch darüber, dass inzwischen alle Generationen gemeinsam für mehr Klimaschutz auf die Straße gehen würden. „Das ist kein einfacher Schülerprotest mehr“, war mehrfach zu hören.