Zu schwer - und die Fahrt ist vorbei

Für den Schwertransporter war am Rastplatz Karthaus Schluss. Mit seiner Fracht, einem Transformator mit einem Eigengewicht von 76 Tonnen, brachte es der Schlepper auf ein Gesamtgewicht von 127 Tonnen, ergab die mobile Waage. Damit waren mehrere der insgesamt zwölf Achsen erheblich überladen.

Kontrolle auf der A 43

Auf der A 43 bei Dülmen kontrollierten Einsatzkräfte der Autobahnpolizei und mehrere Mitarbeiter aus dem Verkehrsdezernat der Bezirksregierung Münster nachts jetzt gezielt Schwertransporte. Dafür bauten die Beamten auf dem Rastplatz, der in der Nacht gesperrt war, eine mobile Waage auf.

So seien die Kontrolleure in der Lage gewesen, von jedem Fahrzeug inklusive Fracht das Gesamtgewicht und bei Bedarf auch die jeweilige Achslast festzustellen, heißt es in einer Mitteilung. Neben Breite, Länge und Höhe gehe es schließlich vor allem auch um das Gewicht des Zuges.

Insgesamt drei Schwertransporte waren in dieser Nacht in der Nähe des Rastplatzes unterwegs. „In zwei Fällen wurden dabei nur leichte Verstöße gegen die Auflagen festgestellt“, berichtet ein Sprecher der Bezirksregierung. „So war zum Beispiel bei einem Zug ein Begleitfahrzeug zu wenig dabei. Als dieses dann eingetroffen war, konnte der Transport fortgesetzt werden.“

Ein Fahrzeug - mehrere Verstöße

Anders bei Transport Nummer drei, dem mit dem Transformator. Nicht nur das Gewicht war hier das Problem: Neben mehreren Reifenschäden stellten die Beamten auch weitere Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten fest. Wegen gravierender Sicherheitsmängel stoppte die Polizei die Fahrt. Das Unternehmen musste eine Sicherheitsleistung von 8000 Euro hinterlegen und die Genehmigung neu beantragen.

Und auch wenn die Schwertransporte im Mittelpunkt standen: Parallel hielt die Autobahnpolizei die Augen offen nach weiteren Verstößen. So wurde ein deutscher Gefahrgut-Lkw stillgelegt, weil dieser erhebliche Mängel bei der Ladungssicherung aufwies.

Bei einem Sattelzug aus Polen entdecken die Beamten eine defekte Bremsanlage und stuften das Fahrzeug als verkehrsunsicher ein - auch diese Fahrt war vorbei. Ein weiterer Kleintransporter aus Deutschland war mit mehr als 500 Kilo überladen. Hier musste erst umgeladen werden, bevor es weiterging.