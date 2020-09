Was ich am Freitag in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Ein bisschen später als geplant ist das neue Maria-Ludwig-Stift an der Coesfelder Straße jetzt für die rund 60 Clemensschwestern bezugsfertig. In naher Zukunft soll zum Neubau noch ein modernes Ärztehaus mit Apotheke dazu kommen.

Ein Microsoft-Techniker, der unbedingt auf den Computer zugreifen muss? Ein wartender Gewinn, für den eine Anzahlung nötig ist? All das sind Maschen von Telefon-Betrügern. Und die sind leider häufig sehr kreativ, sagt die Polizei.

Die Corona-Pandemie hat das Thema Klimaschutz in den Hintergrund gerückt. Heute gehen die For-Future-Gruppen wieder auf die Straße, auch in Dülmen ist eine Demonstration angemeldet. Die DZ sprach im Vorfeld mit der Friday For Future-Gruppe Dülmen über die vergangenen Monate und die heutige Veranstaltung. Mehr dazu auf der Seite Junges Dülmen in der aktuellen Ausgabe.

In Dülmen gibt es aktuell keinen aktiven Corona-Fall mehr. Die eine Person, die zuletzt noch an Covid-19 erkrankt war, meldete der Kreis Coesfeld am Donnerstag als genesen.

Einen packenden Pokalabend lieferten sich DJK Dülmen und SF Merfeld. Die Dülmener zwangen den Bezirksligisten nach einem 0:2-Rückstand noch ins Elfmeterschießen, hatten dort aber Pech.

Sportergebnisse:

Erste Runde Kreisppokal

SW Beerlage - DJK Adler Buldern 1:0

SuS Hochmoor - DJK Eintr. Coesfeld 9:8 n.E

SC Ahle - Vorwärts Epe 0:1

ASV Ellewick - FC Turo d’Izlo-Aramäer Gronau 8:0

SV Eggerode - SuS Legden 0:4

SC RW Nienborg- TuS Wüllen gewertet 0:2

SG DJK Rödder - Grün-Weiß Nottuln 0:4

FC Ottenstein - VfB Alstätte 4:1

TSV Ahaus - SV Borussia Darup abg.

SG Gronau - FC Oeding 1:5

GW Lünten - SV Heek 4:1

Fortuna Seppenrade - FC Vreden 52 1:0

FC Epe- SV Gescher 1:2

Turo Darfeld - SW Holtwick abg.

FC Germania Asbeck- TG Almsick 6:5

DJK SF Dülmen - SF Merfeld 5:7 n.E.

SF Ammeloe - TSG Dülmen 5:7 n.E.

1. FC Oldenburg Ahaus - Union Lüdinghausen 2:3

SV Union Wessum - GW Hausdülmen 2:0

ASC Schöppingen - SG Coesfeld 06 2:3

Vorw. Hiddingsel - Fortuna Gronau 09/54 2:5

SV Brukteria Rorup - SuS Stadtlohn 0:1

Westfalia Osterwick - SV Eintracht Ahaus 2:5

DJK BW Lavesum - Arminia Appelhülsen abg.

SF Graes - DJK/VfL Billerbeck 2:4 n.E.

SC Südlohn - DJK Eintracht Stadtlohn 4:2

DJK Vorw. Lette - SuS Olfen 2:7

SpVgg. Vreden spielfrei

Termine:

16.15 Uhr, Klimastreik, Demonstration von Fridays for Future, Start am Bahnhof Dülmen, dann Zug durch die Innenstadt, später Abschlusskundgebung am Bahnhof

20 Uhr, Auftritt des International Swing Quartet, Halle der Hazemag

(Achtung: Der Förderverein hatte am Mittwoch fälschlicherweise 19.30 Uhr das Anfangszeit mitgeteilt)

Wetter:

Nach Abklingen des Regens kommt die Sonne raus, anschließend meist trocken, nur noch 14 bis 16 Grad. Der Südwest- bis Westwind weht mäßig mit frischen Böen.

Verkehr:

Ab heute Abend, 19 Uhr, ist die B 474 zwischen Autobahn-Anschlussstelle und der Kreuzung Friedag in Welte gesperrt. Die Umleitung führt über die L 580 nach Rorup und dann weiter über die K 12 und K 44.

Wegen der Klimastreik-Demo wird es heute Nachmittag ab 16.15 Uhr zu Behinderungen in der Innenstadt kommen.

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Westring zwischen Borkener Straße und Tibergasse, Kreuzweg (Einbahnstraße in Fahrtrichtung Bahnhof), K 13 nahe der Einmündung L 551/K 13 in Richtung Rödder, Brokweg zwischen Baaksbach bis Westhagen, Westhagen zwischen Brokweg und An der Eisenhütte; daneben laufen Kanalarbeiten und archäologische Ausgrabungen im IGZ-Quartier/Marktplatz