In Dülmen gibt es aktuell keinen aktiven Corona-Fall mehr. Die eine Person, die zuletzt noch an Covid-19 erkrankt war, meldete der Kreis Coesfeld am Donnerstag als genesen.

Im Kreis Coesfeld selbst werden weiterhin 19 aktive Corona-Fälle gezählt. Insgesamt haben sich 945 Personen infiziert. Die aktuell meisten Fälle, nämlich sechs, gibt es in Coesfeld.