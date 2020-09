Die Generaloberin, Schwester Charlotte, koordiniert den Umzug der rund 60 Schwestern in das neue Wohnheim des Maria-Ludwig-Stifts an der Coesfelder Straße. Sechs Wohngruppen mit je zwölf Bewohnerinnen sind hier bezugsfertig. Das bisherige Wohnheim wird größtenteils abgerissen, damit leider auch die alte Kapelle. „Aber das Kirchenfenster, das wird in unserer neuen Kapelle aufgestellt“, will die Generaloberin Charlotte auch das bewahren, was für den Orden einen Wert hat. Das Haus Maria Ludwig bleibt ebenfalls erhalten. „Das ist vor 20 Jahren kernsaniert worden“, erklärt Thomas Kampen, der als Leiter der sozialen Betreuung beim Umzug mit anpackt.

Der Orden will sich weiter in Richtung Stadt öffnen, der Eingangsbereich besteht aus einem Kaminzimmer, das für Konferenzen bis zu 80 Personen auch gebucht werden kann, einem öffentlichen Café sowie eben der neuen Kapelle. Außerdem sind hier Büros für die Mitarbeiter eingerichtet.

Der Wohnbereich ist in einem hinteren Areal angelegt. „Unsere Bewohner sollen sich natürlich auch zurückziehen können“, erklärt Schwester Charlotte.

Eine von 60 Schwestern, die jetzt umziehen, ist Schwester Plautilla. „Mich haben sie in Dinslaken immer die Lachtaube genannt“, verrät die 88-Jährige. Sie wünscht sich, dass ihre Mitbewohnerinnen nicht gar so streng sind, und auch mal einen kleinen Scherz vertragen können.

Schon bald soll ein Ärztehaus mit Apotheke und Sanitätshaus auf dem Gelände der Alexianer enstehen. „Aber jetzt wollen wir erst einmal ankommen“, bittet Generaloberin Charlotte um Verständnis, dass die Details zu diesem Projekt noch nicht besprochen werden können.