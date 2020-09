Als vermeintlich die Microsoft-Mitarbeiter bei ihm durchklingelten, da wurde der Bulderner schnell skeptisch. Die englischsprachigen Anrufer wollten Zugang zu seinem Computer, sprachen von Viren oder unüblichen Transaktionen. Hätten sie Erfolg gehabt, wäre der Schaden für den Bulderaner wohl ziemlich groß gewesen. Der Mann fiel auf den Trick jedoch nicht rein.

Dreimal innerhalb der vergangenen Wochen hätten die falschen Techniker sich bei ihm gemeldet, berichtet er der DZ. Einmal habe er dabei nach Rückrufmöglichkeiten gefragt.

Nein, das ginge nicht, da es Internettelefonie sei, so die Antwort. „Ich sagte, ich mache Homeoffice, da müssten sie mit dem Systemadministrator sprechen. Da haben die direkt aufgelegt“, berichtet der Leser weiter, der andere vor dieser Masche warnen will.

Polizei: Betrugsmaschen sind sehr variabel

„Das ist leider eine fast tägliche Sache“, sagt Sascha Kappel von der Pressestelle der Polizei mit Blick auf die betrügerischen Anrufe. Die Täter seien zudem sehr variabel in ihren Betrugsmaschen. „Sie sind leider sehr kreativ in dem Moment, wenn man Menschen privat verunsichern kann.“ Sei es wegen des vermeintlichen Enkels in Not oder eines Handwerkerschadens im Haus.

Daneben würden die Täter immer wieder auch aktuelle Themen aufgreifen - und mitten in der Corona-Krise als falsche Mitarbeiter des Gesundheitsamtes an der Haustür einen Corona-Test machen wollen. Gegen Geld natürlich. Wird vor einer Masche öffentlich gewarnt, nutzen die Täter einfach eine andere.

Dülmener fällt nicht auf falsche Gewinnversprechen rein

Auch auf die DZ-Berichterstattung über eine ganze Reihe von aktuellen Betrugsversuchen hin meldete sich ein weiterer Dülmener, der zuletzt von den Trickbetrügern angerufen wurde.

Kappel berichtet, dass dem Mann telefonisch ein Gewinn versprochen wurde - wenn er zuvor 500 Euro bar zahlen würde. Jemand käme vorbei, um das Geld abzuholen. Der Dülmener fiel auf die Masche nicht rein, er erstatte Anzeige bei Polizei.

Rat: Auflegen und Anzeige erstatten

Und genau das sollte man auch tun, wenn man selbst einen solchen Anruf bekäme, betont Kappel. Sein Rat: Auflegen und Anzeige erstatten.

Und dann berichtet der Polizeisprecher, dass just am Mittwoch eine Anzeige aus Rosendahl eingegangen sei: Gleich zweimal hätten hier falsche Microsoft-Mitarbeiter versucht, auf die Computer ihrer Opfer zu gelangen - jeweils erfolglos.