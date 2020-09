Das müssen Sie wissen:

Eine Zehn-Zentner-Bombe wurde am Mittwochnachmittag erfolgreich entschärft. Sie war bei Sondierungsarbeiten im Gewerbegebiet an der Lehmkuhle gefunden worden. Neben 55 Anwohner, die evakuiert wurden, mussten zahlreiche Geschäfte schließen.

Die Enkelin ist in Not, weinend fleht sie am Telefon um Hilfe: Auf solche und anderen Maschen reinzufallen, davor warnt die Polizei. Denn ganz aktuell gibt es eine ganze Reihe von Fällen in Dülmen.

Ihre Version des Filmklassikers „Casablanca“ zeigte das N.N. Theater am Dienstagabend in der Hazemag-Halle. Eigentlich war der Auftritt bereits für den Dülmener Sommer geplant gewesen, musste wegen Corona dann jedoch verschoben werden. Und auch im Stück selbst hatte das Virus seine Spuren hinterlassen.

Sieben von acht Dülmener Fußballvereine sind heute Abend in der ersten Runde des DFB-Pokals auf Kreisebene gefordert. Unter anderem kommt es zum Ortsduell zwischen DJK Dülmen und SF Merfeld.

Wetter:

Meist trockener Wechsel aus Sonne und Wolken. Am Nachmittag scheint die Sonne Temperaturen von 17 bis 19 Grad. Mäßiger bis frischer Südwestwind mit starken Böen.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Westring zwischen Borkener Straße und Tibergasse, Kreuzweg (Einbahnstraße in Fahrtrichtung Bahnhof), K 13 nahe der Einmündung L 551/K 13 in Richtung Rödder, Brokweg zwischen Baaksbach bis Westhagen, Westhagen zwischen Brokweg und An der Eisenhütte; daneben laufen Kanalarbeiten und archäologische Ausgrabungen im IGZ-Quartier/Marktplatz

Achtung: Geblitzt wird heute auf der L 551 zwischen Dülmen und Buldern.