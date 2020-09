Was ich am Mittwoch in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Am kommenden Wochenende ist die B 474 zwischen der Autobahn und Friedag komplett gesperrt. An der neuen Brücke, über die die Bundesstraße künftig die neu gebaute B 67 überqueren wird, muss nach Kampfmitteln gesucht werden.

Die Zahl der Hochzeiten am Dülmener Standesamt ist trotz Corona bisher höher als im Vorjahr. Deutlich weniger Trauungen gab es dagegen in den Kirchen. Und auch die großen Hochzeitsfeiern wurden größtenteils ins kommende Jahr verlegt. Mehr über Hochzeiten in Corona-Zeiten in der Dienstagsausgabe.

Urlaub in der Fantasiewelt: Christina Albinus schlüpft regelmäßig in die Rolle der Schreiberin Tilda Gänsekiel. Denn die Dülmenerin ist seit zehn Jahren aktiv in der LARP-Community, beim Live Action Role Play, aktiv. „Das ist das diskriminierungsfreiste Hobby, das ich kenne“, sagt die 34-Jährige. Ein ausführliches Porträt lesen Sie in der aktuellen DZ-Ausgabe.

Schlechte Nachrichten für Bahnfahrer: Der Aufzug am Dülmener Bahnhof funktioniert derzeit nicht. Der Grund sind technische Probleme - und es könnte einige Tage dauern, bis die behoben sind.

Mit mehr als eine Million Euro sollen die Dülmener Schulen fit gemacht werden für die Digitalisierung. Eine solche Summe bekommt die Stadt aus dem Digitalpakt Schule, teilte die Verwaltung am Dienstag mit.

Mittlerweile 17 aktive Corona-Fälle meldet der Kreis Coesfeld. Drei neue Infektionen sind am Dienstag bekannt geworden. In Dülmen bleibt es aktuell bei einem Fall.

Nach dem verlorenen Auftaktmatch starteten die Herren 50 des TC Rot-Weiß Dülmen im WTV-Pokal durch. Das Team um Werner Sühling gewann alle Spiele in der Nebenrunde und sicherte sich so beim Finale in Ostwestfalen den Titel.

Wetter:

Heute wechseln sich lockere Wolken und Sonne ab. Die Temperaturen erreichen 23 oder 24 Grad. Der Wind weht zunehmend mäßig aus Südwest.

Verkehr:

Der Kreis Coesfeld blitzt heute auf der Fröbelstraße und der L 600.

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Westring zwischen Borkener Straße und Tibergasse, Kreuzweg (Einbahnstraße in Fahrtrichtung Bahnhof), K 13 nahe der Einmündung L 551/K 13 in Richtung Rödder, Brokweg zwischen Baaksbach bis Westhagen, Westhagen zwischen Brokweg und An der Eisenhütte; daneben laufen Kanalarbeiten und archäologische Ausgrabungen im IGZ-Quartier/Marktplatz