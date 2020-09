Wegen technischer Probleme ist der Aufzug am Dülmener Bahnhof derzeit außer Betrieb. Das teilte am Dienstag die Stadt mit. Eine Fachfirma sei informiert und arbeite an einer Lösung, heißt es weiter.

„Es ist aber möglich, dass die Behebung des Problems einige Tage in Anspruch nehmen wird“, so eine Sprecherin. Sobald der Aufzug wieder genutzt werden kann, werde die Stadt dies mitteilen.