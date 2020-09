Dass das beliebte Herbstlager der Seelsorgeeinheit Buldern/Hiddingsel in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie in seiner gewohnten Form nicht stattfinden kann, war relativ schnell klar. Eine Woche Programm und Übernachtungen in der Schützenhalle waren eigentlich geplant- Aber: „Eine Ferienfreizeit unter den aktuellen Auflagen wäre für uns als Ehrenamtler nicht zu stemmen und zu verantworten gewesen“, betont das Betreuerteam.

„Wir haben aber gesagt, dass wir versuchen wollen, etwas anderes anzubieten“, erläutert Jonas Frings aus dem Lagerleitungsteam. Und genau das hat geklappt: Zwei Tage Programm in Buldern stehen jetzt in den Herbstferien an. Ab sofort ist dafür die Anmeldung möglich.

Programm an zwei Tagen in Buldern

Das Herbstlager findet am Donnerstag, 15. Oktober, von 9 bis 22 Uhr statt, am Freitag, 16. Oktober, dann von 9 bis circa 13 Uhr.

Eine Übernachtung gibt es nicht, stattdessen treffen sich die Teilnehmer morgens am Pfarrgarten beziehungsweise an der Turnhalle. „Während der gesamten Ferienfreizeit gelten natürlich die aktuellen Regelungen und Auflagen der Coronaschutzverordnung“, betont das Team.

Anmeldungen sind ab sofort möglich

Das Angebot richtet sich an Mädchen und Jungen zwischen acht und 15 Jahre, die Kosten betragen 30 Euro. Inklusive sind Verpflegung (Mittag- und Abendessen) am ersten Tag sowie alle (auch kostenpflichtige) Programmpunkte.

Die Anmeldungen sind ab sofort online und im Pfarrbüro erhältlich. Die ausgefüllten und unterschriebenen Anmeldungen sind im Briefkasten des Pfarrbüros Buldern bis zum 5. Oktober einzuwerfen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt und wird nach Anmeldeeingang vergeben.

Hier gibt es weitere Infos

Informationen gibt es bei Stefan Menker, vorzugsweise Email an stefan.menker@googlemail.com oder Tel. 0179/9191451, oder Kathrin Kimmeskamp, Tel. 0176/30779831.