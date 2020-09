Vorschläge für Ehrenamtspreis

Der Dülmener Ehrenamtspreis, den die Stadt Dülmen in Kooperation mit der Sparkasse Westmünsterland ins Leben gerufen hat, wird bereits zum zehnten Mal vergeben. Mit ihm sollen Personen oder Gruppen gewürdigt werden, die sich in besonderer Weise ehrenamtlich engagieren. Noch bis zum 31. Oktober haben Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit, Vorschläge für die Kategorien Einzel-, Gruppen- und Nachwuchspreis einzureichen. Die Sparkasse Westmünsterland dotiert den Preis im Corona-Jahr 2020 einmalig mit insgesamt 3000 Euro.

Jetzt Vorschläge einreichen

Vorschläge für den Dülmener Ehrenamtspreis 2020 können per E-Mail an ehrenamtspreis@duelmen.de oder über das Online-Formular unter www.duelmen.de/ehrenamtspreis.html bei der Stadt Dülmen eingereicht werden. Zudem liegen an verschiedenen öffentlichen Orten – und natürlich auch beim Samstagsmarkt – Vorschlagskarten aus, die bis zum 31. Oktober im Bürgerbüro oder im einsA abgegeben oder zugesendet werden können.

„Die Vorschläge sollten ausreichend inhaltlich begründet sein, damit die Jury sich ein gutes Bild von der vorgeschlagenen Person oder Gruppe machen kann“, erläutert Ehrenamtskoordinatorin Hildegard Streyl von der Stadt Dülmen. Das Engagement sollte vorbildlich, motivierend und beispielgebend sein sowie unentgeltlich und bereits langjährig erbracht werden. „Gerne erwarten wir in diesem Jahr auch Vorschläge zu Engagierten, die in besonderem Maße dazu beigetragen haben, dass ihre Mitmenschen die Auswirkungen der Corona-Pandemie gut bewältigen konnten“, betont Hildegard Streyl. Als Ansprechpartnerin steht sie auch telefonisch unter 02594 12-563 gern zur Verfügung.

Achtköpfige Jury

Die Auswahl trifft eine achtköpfige Jury, bestehend aus dem neuen Bürgermeister, Dr. Martin Olbrich, Ralf Koritko, Edeltraud Benson (Freiwilligenbörse) und Kerstin Hülsenbeck (Stadtsportring) sowie den Preisträgern des vergangenen Jahres: Martin Wewerink (Einzelpreisträger), Klaus Pfitzenreuter (MuM-24, Gruppenpreis) sowie Anna Hille, Vorstandsvorsitzende des Zucht-, Reit- und Fahrvereins Buldern (Nachwuchspreis).