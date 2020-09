„Markt läuft aktuell noch“

Auch vor Ort sind die Auswirkungen schon zu spüren. Dazu Henrik Ruhoff, Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Ortsverbandes Dülmen: „Wir merken hier schon, dass die Schlachthöfe, darunter auch Westfleisch die Preise gesenkt hat und in einer wegen der Corona-Pandemie ohnehin schon angespannten Situation der Absatz stagniert.“

Eine besondere Gefahr für den heimischen Schweinebestand sieht Michael Uckelmann (Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes) noch nicht, „denn der betroffene Landkreis Spree-Neiße ist über 800 Kilometer von uns entfernt. Aber natürlich ist der heimische Markt betroffen.“

So seien die Preise für Schweine und Ferkel noch einmal gefallen. „Aber aktuell läuft der Markt bei uns noch“, hat Uckelmann festgestellt. Produkte, die nicht verkauft werden könnten, würden aktuell noch eingefroren.

Im Kreis Coesfeld gibt es 999 Schweinehalter, davon 242 Zuchtsauenhalter. In Dülmen existieren 150 Haltungen. Insgesamt stehen im Kreis 980.250 Schweine (981 je Halter), in Dülmen stehen 176.283 Tiere, davon sind 57.283 Ferkel.