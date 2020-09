Das Silvesterkonzert des Fördervereins für Kunst und Kultur am 31. Dezember ist in Dülmen längst zur Tradition geworden. Doch ob es auch in diesem Jahr, angesichts der Corona-Krise, stattfinden kann, steht noch nicht.

„Zur Zeit ist noch nicht erkennbar, ob wir das Konzert unter hygienisch einwandfreien Bedingungen durchführen können“, schreibt jetzt der Vorsitzende Dr. Wolfgang Werner an die Mitglieder und Unterstützer. Zusammen mit Orchester und der Stadt Dülmen prüfe man derzeit die Möglichkeiten und werde im Oktober weiter informieren.

Holland-Fahrt wird abgesagt

Klar ist hingegen: Die bereits in den Herbst verschobene Studienfahrt nach Holland wird in diesem Jahr nicht mehr stattfinden. „Wir hoffen, dass im Frühjahr 2021 bessere Bedingungen herrschen werden“, so Werner.