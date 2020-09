Flächenbrand an der L 600 in Merfeld

Merfeld. Zu einem Flächenbrand musste die Feuerwehr am Dienstag um 14.39 Uhr nach Merfeld ausrücken. In der Nähe des Ferienhofes Schnieder war ein abgeerntetes Maisfeld in einer Ausdehnung von 80 mal 80 Metern in Brand geraten.