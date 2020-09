Vorhang auf! Am Sonntag, 20. September um 11 Uhr zeigt der Musicalchor der Musikschule Dülmen unter Leitung von Sandra Schares in der historischen Werkshalle der Firma Hazemag sein neues Programm.

Und das hat es in sich: Stücke aus brandneuen Musicals – Matilda, Bombshell, Legally Blonde, teilweise in eigener Übersetzung – gehen Hand in Hand mit absoluten Klassikern wie Les Miserables, Tanz der Vampire oder Fame). Und das bedeutet: Spaß, Spannung, Emotionen und Drama – kurz: 100 Prozent Musical!

Der Einlass bei Hazemag, Brokweg 75, beginnt um 10.15 Uhr, Beginn der Aufführung ist um 11 Uhr. Coronabedingt ist der Einlass begrenzt. Karten zum Preis von acht Euro, ermäßigt fünf Euro, können telefonisch unter 02594/12460 oder per E-Mail: musikschule@duelmen.de in der Geschäftsstelle der Musikschule vorbestellt werden.