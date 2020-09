Auf die Party folgt die Arbeit

„Ich glaube, ich darf gar nicht genau sagen, wie lange es nach der Wahl noch weiterging“, erklärt ein bestens aufgelegter Carsten Hövekamp am Montag im DZ-Telefonat. Verraten sei nur so viel: Die doppelte absolute Mehrheit des frisch gewählten Bürgermeisters und der CDU-Fraktion im Stadtrat wurde gebührend gefeiert.

Der emotionalste Moment des Abends für Hövekamp war die denkbar späte Bestätigung dafür, dass er es tatsächlich im ersten Anlauf geschafft hatte. „In dem Moment war ich so glücklich und erleichtert, dass ich einfach einen lauten Jubelschrei ausstoßen musste.“

Denn so kann er seine Angelegenheiten in Reken regeln und sich in Ruhe auf sein Amt als Chef des Dülmener Rathauses vorbereiten, ohne zuvor die Stichwahl abwarten zu müssen.

Was sich Hövekamp in den ersten 100 Tagen im Amt vorgenommen hat, das verrät er am Montag im Gespräch mit der DZ. Mehr dazu lesen Sie in der Dienstagsausgabe, wo es außerdem eine ausführliche Analyse der Wahlergebnisse gibt - und jede Menge Bilder aus der Wahlnacht.