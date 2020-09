Das müssen Sie wissen:

Für den erfolgreichen Bürgermeisterkandidaten Carsten Hövekamp war es eine lange Wahlnacht. Doch trotz aller Freude über die absolute Mehrheit im ersten Wahlgang ist Schluss mit Feiern, erklärt Hövekamp nach dem Doppelschlag der CDU im Gespräch mit der DZ. Dieses sowie eine Analyse der Ergebnisse, den kompletten neuen Rat und zahlreiche Bilder aus der Wahlnacht gibt es in der heutigen Ausgabe der Dülmener Zeitung.

Der Königsplatz bleibt dicht: Nachdem beim Bürgerentscheid die große Mehrheit für eine ganzjährige Sperrung ab 2021 ist, wird der aktuell gesperrte Platz in diesem Jahr nicht mehr aufgemacht. Das verriet jetzt die Stadt. Was die Händler dort zum Ergebnis von Sonntag sagen, lesen Sie in der Dienstagsausgabe.

Die Corona-Krise habe gezeigt, wie sehr Gottesdienste Feiern der Gemeinschaft sind, sagt Prof. Dr. Thomas Sternberg. Der Theologe eröffnet heute die dreiteilige Vortragsreihe des Theologischen Bildungswerks. Im DZ-Interview schildert er, dass die Pandemie auch den innerkirchlichen Reformprozess berührt hat.

Am Wochenende hat sich die Zahl der Corona-Infizierten im Kreis um vier Personen erhöht. Einen neuen Fall gibt es dabei auch in Dülmen.

Die Volleyball-Damen des TV Dülmen, die in die Landesliga aufgestiegen waren, kassierten ihre erste Niederlage. Überraschend deutlich, wie Trainer Markus Mohr findet. Gegen Riesenbeck unterlagen die Blau-Weißen glatt in drei Sätzen.

Termine:

19.30 Uhr, Theologisches Bildungswerk, Vortrag von Prof Dr. Thomas Sternberg, in der Heilig-Kreuz-Kirche

Wetter:

Heute weiterhin hochsommerlich mit viel Sonne und Temperaturen bis 31 Grad. Der Wind weht dazu schwach aus südlichen Richtungen.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Westring zwischen Borkener Straße und Tibergasse, Kreuzweg (Einbahnstraße in Fahrtrichtung Bahnhof), K 13 nahe der Einmündung L 551/K 13 in Richtung Rödder, Brokweg zwischen Baaksbach bis Westhagen, Westhagen zwischen Brokweg und An der Eisenhütte; daneben laufen Kanalarbeiten und archäologische Ausgrabungen im IGZ-Quartier/Marktplatz