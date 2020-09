Es gibt einen weiteren Corona-Fall in Dülmen, meldet der Kreis Coesfeld am Montag. Damit steigt die Zahl der Infizierten in der Stadt auf zwei.

Auch Ascheberg, Coesfeld und Lüdinghausen meldet jeweils einen weiteren Fall, sodass es kreisweit nun zwölf aktive Fälle gibt. Insgesamt stieg die Zahl der Infektionen auf 924. Seit Freitag sind zudem drei weitere Personen wieder als gesund gemeldet.