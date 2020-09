Zum Pendler-Parkplatz an der A 43 rückte die Feuerwehr am Samstag aus. Gegen 9 Uhr war hier ein Pkw in Brand geraten.

Die hauptamtliche Wache sowie die Löschgruppe Welte waren im Einsatz, unter Atemschutz wurde das Feuer mit Wasser und Schaum gelöscht. An dem Wagen entstand ein Totalschaden. Nach rund 30 Minuten war der Einsatz beendet, teilte die Feuerwehr weiter mit.