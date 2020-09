Der Frau also, die sich bei Wahlen gleich zweimal gegen Herren der CDU hatte durchsetzen können, und die ihre SPD-Parteimitgliedschaft nie als politischen Handlungsauftrag verstanden hat.

Ein bisschen Wehmut, das räumte sie am Donnerstagabend außerhalb des Protokolls ein, schwang schon mit, als sie das letzte Mal zwischen ihren Dezernenten Markus Mönter und Christoph Noelke auf dem Stuhl der Bürgermeisterin Platz nahm. Und so überreichte die Bürgermeisterin, die im eigenen Selbstverständnis alle Dülmener vertreten will, viele Präsente an verdiente Mitstreiter. Sie selbst hingegen war als Beschenkte nicht vorgesehen.

Viel Lob für "die Chefin"

Trotzdem zollte der letzte von ihr geleitete Stadtrat „der Chefin“ (CDU-Fraktionschef Willi Wessels) seinen ungeteilten Respekt. „Mir ist bewusst geworden, dass unsere gemeinsame Zeit eine gelungene Zeit war, in der wir viele große Projekte im Konsens verabschieden konnten“, würdigte Wessels den pragmatischen Stil der Bürgermeisterin.

Stremlau selbst bedankte sich bei ihren Stellvertretern, den Ortsvorstehern, bei den städtischen Mitarbeitern und auch den Stadtverordneten. Alle hätten sie in den elf Jahren, in denen sie Bürgermeisterin war, stets unterstützt. Elf Jahre, in denen große Projekte wie die Mensa am CBG, das einsA oder das Stadtquartier auf dem Overbergplatz auf den Weg gebracht worden waren. In denen die Südumgehung ausgebaut und der neue Bahnhof als Zentrum urbaner Mobilität auf den Weg gebracht wurde.