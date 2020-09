Was ich am Wochenende in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Morgen ist Kommunalwahl. Die Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Danach wird es spannend: Wer wird Dülmens neuer Bürgermeister? Oder gibt es eine Stichwahl? Kann die CDU ihre absolute Mehrheit im Rat verteidigen? Antworten gibt es im Liveticker auf der DZ-Homepage. Hier gibt es morgen Abend ab 18 Uhr alle Infos, Reaktionen und Ergebnisse. Sobald ein End-Resultat vorliegt, verschickt die DZ zudem Eilmeldungen über die DZ-App. Die Ergebnisse finden sich zudem auf der Stadt-Homepage.

Zum Wahlkampf-Endspurt stellten sich alle Parteien am Freitagvormittag in der Marktstraße vor. Vor Ort hörte sich die DZ um, außerdem blickt sie in der heutigen Ausgabe in die 22 Wahlbezirke und beleuchtet einige besonders spannende Duelle etwas genauer.

Zum letzten Mal leitete Bürgermeisterin Lisa Stremlau eine Ratssitzung. Der Stadtrat zollte „der Chefin“ (CDU-Fraktionschef Willi Wessels) ungeteilten Respekt. „Mir ist bewusst geworden, dass unsere gemeinsame Zeit eine gelungene Zeit war, in der wir viele große Projekte im Konsens verabschieden konnten“, würdigte Wessels den pragmatischen Stil der Bürgermeisterin, der aus Sicht vieler Beobachter stets an der Sache orientiert war.

Ab sofort gibt es auch in Dülmen E-Scooter: Fünf elektrische Tretroller können ab sofort bei Dülmen Marketing ausgeliehen werden. Drei verschiedene Tarife stehen dabei zur Auswahl.

In eine große Freiluft-Galerie verwandeln Dülmener Kulturschaffende die Innenstadt beim Kulturfenster. Rund 50 Frauen und Männer, junge Erwachsene, aber auch Jugendliche zeigen vom 19. September bis zum 3. Oktober in Lokalen der Innenstadt ihre Arbeiten - überwiegend Bilder, aber auch Skulpturen oder Installationen. Mehr dazu in der aktuellen Ausgabe.

Spielfrei haben am Sonntag die Sportfreunde Merfeld. Nachdem ein Spieler von Gegner Stuckenbusch an Corona erkrankt ist, befindet sich das Team in Quarantäne. Die TSG Dülmen kann dagegen bei Genclikspor Recklinghausen antreten.

Termine:

11 bis 15 Uhr, Samstagsmarkt in der Innenstadt, mit Livemusik von Thorsten Frahling

Wetter:

Heute zunächst vielfach sonnig, ab dem Nachmittag wolkiger, aber trocken. Temperaturen bei 21 bis 23 Grad, dazu schwacher Südwestwind.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Westring zwischen Borkener Straße und Tibergasse, Kreuzweg (Einbahnstraße in Fahrtrichtung Bahnhof), K 13 nahe der Einmündung L 551/K 13 in Richtung Rödder; daneben laufen Kanalarbeiten und archäologische Ausgrabungen im IGZ-Quartier/Marktplatz