Das Thema E-Mobililtät wird bei Dülmen Marketing großgeschrieben: Nachdem Anfang des Jahres dank der Kooperation mit E-Bike Arends 15 E-Bikes und 15 Cityräder angeschafft wurden (DZ berichtete), ist man nun eine Partnerschaft mit der AHAG Dülmen eingegangen.

Ab sofort stehen Dülmen Marketing fünf E-Tretroller (E-Scooter) zur Verfügung, die von allen Interessenten in der Marketing-Geschäftsstelle, Lüdinghauser Straße 1a, ausgeliehen werden können.

„Unsere E-Scooter sind absolut hochwertig“, versichern Dennis Hölscher und Justus Meier von der AHAG, als sie am Freitagmorgen die Roller an Katrin Finn-Wedler und Tim Weyer von Dülmen Marketing übergaben. „Das bestätigen auch die Testergebnisse.“

Bis zu 20 Stundenkilometer sind die Roller schnell, die Reichweite reicht bis zu zwölf Kilometer. Unter anderem natürlich auch abhängig davon, wie schwer der Fahrer ist. Das Maximalgewicht liegt hier bei 100 Kilogramm.

Diese drei Tarife gibt es

Drei verschiedene Tarife bietet Dülmen Marketing ab sofort an: Die Roller sind für zwei Stunden (zehn Euro), einen ganzen Tag (20 Euro) oder das Wochenende von Samstag- bis Montagmorgen (30 Euro) buchbar. Reservierungen können dabei telefonisch unter 02594/ 12345 oder per Email an duelmen-marketing@duelmen.de vorgenommen werden.

Einzige Voraussetzung ist, dass der Fahrer 14 Jahre alt sein muss, betont Dülmen Marketing in einer Mitteilung. Pro Roller muss zudem eine Kaution von 50 Euro hinterlegt werden, wie es auch bei den E-Bikes der Fall ist.