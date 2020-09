So sollen die Teilnehmer beim Atmen, Riechen, Schmecken, Hören und Fühlen immer wieder überrascht werden. Der Preis für die zweistündige Veranstaltung beträgt 14 Euro pro Person. Die Teilnehmerzahl ist auf mindestens zehn und maximal 15 Personen festgesetzt. Der Treffpunkt ist am um 10 Uhr am Sportplatz in Hausdülmen. Die gängigen Abstandsregelungen und Hygienevorschriften sind beim „Waldbaden“ zu beachten. Eine Anmeldung ist für die Tour bis zum 25. September erforderlich. Informationen und Anmeldung: SGZ Dülmen, Tel.: 02594/85944.