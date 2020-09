Unterschriftensammlung

Die Nachbarn haben 80 Unterschriften gesammelt, mit denen sie die Wiederherstellung von Ruhe und Ordnung auf dem Platz forderten. Diese übergaben sie nun an den Ersten Beigeordneten Christoph Noelke. Den Termin nutzen beide Seiten nach Angaben der Stadt zu einem intensiven Austausch. Dabei ging es darum, langfristige Konzepte zu entwickeln. Hier müssten aus Sicht der Anwohner auch noch einmal die Themen Pavillons und Einzäunung des Schulhofes in den Blick genommen werden.

Kurzfristig seien erste Maßnahmen aber erfolgreich gewesen, bestätigten die Nachbarn. So habe die Verwaltung nach Anwohnerhinweisen bereits vor einigen Wochen mit der Verstärkung von Kontrollen durch den Sicherheitsdienst und das Ordnungsamt reagiert, betont die Stadt. Auch die Polizei zeigte vor Ort verstärkt Präsenz.

Da es nun draußen kühler wird, würden zudem Treffen an der frischen Luft wohl zwangsläufig weniger werden.

Verstärkte Kontrollen

Aber: Verstärkte Kontrollen wie aktuell führten zu einer Verlagerung des Problems, erläuterte Stefanie Siepmann vom Ordnungsamt. Und die Anwohner betonten: Dass sich Jugendliche treffen, sei wichtig und richtig. Es gehe vielmehr darum, sich bei einem Aufenthalt an gesellschaftliche Regeln zu halten. Präventiv zu arbeiten, mit den Jugendlichen ins Gespräch zu kommen und ihnen Alternativen zu bieten, an solch langfristigen Modellen möchte daher der Fachbereich Jugend und Familie arbeiten. Dessen Chef Norbert Dikomey und Stadtjugendpflegerin Sandra Feldhaus diskutierten mit den Anwohnern verschiedene Möglichkeiten und wollen in den kommenden Wochen ihre Netzwerke nutzen, um Angebote oder Ansprechmöglichkeiten zu besprechen.