U3-Betreuung an Christophorus Kliniken

Dülmen. Die Christophorus Kliniken haben am Standort in Coesfeld eine eigene U3-Betreuung für Kinder von Mitarbeitenden. Die Kindertagespflegestelle „Berkelschlösschen Christophorus Kids“, die am 1. August gestartet ist, befindet sich neben dem Krankenhaus.