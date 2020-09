Von Masken und Einbahnstraßen

Selbst wenn es einen neuen Rekord an Briefwählern gibt: Ein Großteil der Dülmener wird bei der Kommunalwahl das Kreuzchen am Sonntag in einem der 22 Wahllokale machen. Was bei dem Besuch dort wichtig ist und wie aufwendig die Vorbereitung für den Wahltermin in Corona-Zeiten ist, darüber sprach DZ-Redakteurin Kristina Kerstan im Interview mit Dirk Meerkamp vom städtischen Wahlteam.

Eine Kommunalwahl in Corona-Zeiten - welche besonderen Herausforderungen stellte das an das Wahlteam?

Dirk Meerkamp: Eine ganze Menge. Erst einmal war lange unklar, ob wir die Wahllokale in Schulen einrichten dürfen - was die Landesregierung dann Gott sei Dank erlaubt hat. Wir haben uns daraufhin im Vorfeld alle Wahllokale vor Ort angesehen und für jedes ein eigenes Hygienekonzept erstellt.

Was war dabei besonders wichtig?

Meerkamp: Die Laufkonzepte. So soll es möglichst wenig Kreuzungsverkehr im Wahllokal geben. Daher arbeiten wir mit einem Art Einbahnstraßen-System. An einer Seite rein-, an anderer Seite rausgehen, das wäre optimal. Allerdings lässt sich das nicht überall gleich gut umsetzen. An der Grundschule Buldern zum Beispiel ist das kein Problem: Hier ist der Eingang am Wemhoff, der Ausgang über den Schulhof. In der Hiddingseler Grundschule sieht das anders aus, hier können wir nur einen Ein- und Ausgang nutzen und arbeiten dort mit Trennern. Und an der Augustinus-Schule wiederum mussten wir auf die Baustelle Rücksicht nehmen.

"Maske unbedingt mit einpacken"

Gilt eine Maskenpflicht im Wahllokal?

Meerkamp: Ja, die Landesregierung hat das auch noch einmal in ihre letzte Corona-Schutzverordnung mit reingeschrieben. Eine Mund-Nasen-Maske sollte am Sonntag also unbedingt mit eingepackt werden.

Welche weiteren Hygiene-Maßnahmen wird es in den Wahllokalen geben?

Meerkamp: Zuerst steht vor jedem Wahllokal ein Mitglied des Wahlvorstandes und steuert den Zugang, damit nicht zu viele Personen gleichzeitig im Wahllokal sind. Außerdem hat dieses Mitglied eine Sprühflasche mit Desinfektionsmittel. Jeder, der das Wahllokal betritt, bekommt vorher seine Hände desinfiziert. Für die Darstellung der Laufwege setzen wir Pfeile auf dem Boden, Hinweisschilder und Abstandsmarkierungen ein. Denn natürlich muss im Wahllokal auch der Mindestabstand eingehalten werden.

"Wahlkabinen werden regelmäßig desinfiziert"

Wie sieht es mit dem Stift zum Ausfüllen der Stimmzettel aus? Sollte jeder sich selber ein Exemplar mitbringen?

Meerkamp: Erst einmal kann jeder tatsächlich gerne seinen eigenen Kugelschreiber mitbringen, der sollte dann aber dokumentenecht sein. Ansonsten haben wir natürlich Stifte vor Ort. Da sich beim Eintreten jeder die Hände desinfiziert, müssen wir nicht nach jedem Wähler die Stifte in den Wahlkabinen desinfizieren.

Aber natürlich gilt am Sonntag: In regelmäßigen Abständen werden sowohl die Stifte als auch die kompletten Wahlkabinen desinfiziert, außerdem wird ebenso der Raum regelmäßig gelüftet. Und nach Abstimmung und Auszählung wird noch in der Nacht jedes Wahllokal gründlich gereinigt - schließlich soll dort am Montag wieder Schulunterricht stattfinden.

Maske dabei haben, Abstände einhalten, möglichst eigenen Kugelschreiber einstecken - gibt es sonst noch etwas, auf das die Wähler am Sonntag besonders achten müssen?

Meerkamp: Vorher sollte man am besten nochmals auf seiner Wahlbenachrichtigung nachgucken, welches das jeweilige Wahllokal ist. Denn weil wir kurzfristig nach einem Gerichtsurteil viele Wahlbezirke anpassen mussten, gibt es diesmal einige Änderungen. Es gibt Bezirke, deren Wahllokal bisher immer die Pestalozzischule war - jetzt ist es die Grundschule Dernekamp. Und zum Beispiel die Bauerschaft Daldrup hat komplett den Wahlbezirk gewechselt und zählt jetzt zu Hiddingsel, ihr Wahllokal ist jetzt die St.-Georg-Schule. Deswegen mein Tipp: Vorher noch einmal kontrollieren, damit man am Sonntag auch zum richtigen Wahllokal fährt.