Was ich am Mittwoch in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Im Stadtrat steht nach der Kommunalwahl das große Stühlerücken bevor. 13 Ratsfrauen und -herren - Bürgermeisterin Lisa Stremlau nicht mitgezählt - treten nicht wieder an. Unter denen, die jetzt ausscheiden, sind auch etliche prominente Gesichter. Mehr dazu in der aktuellen Ausgabe.

So viele Dülmener wie noch nie werden bei der Kommunalwahl per Briefwahl abstimmen. Am Dienstag wurde der bisherige Rekord geknackt, meldet das Wahlteam. Wer jetzt noch Briefwahl beantragen will, der sollte das möglichst heute machen und so auf Nummer sicher gehen, dass die Unterlagen rechtzeitig ankommen. Was beim Gang ins Wahllokal am Sonntag wichtig ist, das verrät Dirk Meerkamp vom Wahlteam im DZ-Interview in der heutigen Ausgabe.

Monatelang mussten die Samstagsmärkte wegen der Corona-Pandemie ausfallen, jetzt geht es Schlag auf Schlag. Was an den nächsten Wochenende geplant ist, verrät jetzt Dülmen Marketing. So wird es bei jedem Termin Livemusik geben, für den 26. September ist zudem eine Kidsmeile geplant.

Seit mehr 30 Jahren gibt es den Pflegedienst Brüwer in Dülmen. Jetzt steht zum Jahreswechsel eine Änderung an: Inhaber Andreas Brüwer übergibt sein Unternehmen an die Heilig-Geist-Stiftung.

Der Fußballverband hat seine Jugend-Turniere in der Halle für den kommenden Winter abgesagt. In Dülmen stehen die Turniere ebenfalls auf der Kippe - auch bei den Senioren. Gespielt wird wohl nur, wenn die normale Zuschauerzahl erlaubt ist.

Termine

Im „Polit-Forum“ der Bürgerstiftung in Zusammenarbeit mit den weiterführenden Schulen stellen sich heute die drei Bürgermeisterkandidaten Carsten Hövekamp, Jochen Wilms und Florian Kübber den Fragen von Jugendlichen. Da die Teilnehmerzahl an dem Abend begrenzt ist, wird die gesamte Veranstaltung auch live im Internet per Stream übertragen, und zwar hier und hier .

Wetter:

Heute dichte Wolken mit Nieselregen und nur selten Auflockerungen. Temperaturen bei 20 bis 21 Grad, dazu schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest bis West.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Westring zwischen Borkener Straße und Tibergasse, Kreuzweg (Einbahnstraße in Fahrtrichtung Bahnhof), K 13 nahe der Einmündung L 551/K 13 in Richtung Rödder; daneben laufen Kanalarbeiten und archäologische Ausgrabungen im IGZ-Quartier/Marktplatz