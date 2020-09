Für die nächsten drei Wochenenden lädt Dülmen Marketing erneut zu Samstagsmärken jeweils in der Zeit von 11 bis 15 Uhr auf dem Marktplatz ein. Auch dann wartet Livemusik: Thorsten Frahling tritt am kommenden Samstag, 12. September, auf. Eine Woche später, am 19. September, spielen die Chinchillas, und während des Marktes am 26. September das Klangholzkompott.

Am 26. September wird der Samstagsmarkt außerdem erneut erweitert, diesmal durch die Kidsmeile, auf der Eltern von Kindern in verschiedenen Altersgruppen Spielzeug kaufen oder verkaufen können.

Weitere Bewerbungen von Händlern und besonders Anmeldungen von Verkäufern auf der Kidsmeile am 26. September nimmt Dülmen Marketing per Mail an duelmen-marketing@duelmen.de oder Tel. 02594/ 12124 entgegen.