Brüwer übergibt Pflegedienst an Heilig-Geist-Stiftung

Dülmen. Seit mehr 30 Jahren gibt es den Pflegedienst Brüwer in Dülmen. Jetzt steht zum Jahreswechsel eine Änderung an: Inhaber Andreas Brüwer übergibt sein Unternehmen an die Heilig-Geist-Stiftung.