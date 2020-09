Zwischenzeitlich seien die Autofahrer sogar per Beschilderung darauf hingewiesen worden, Wertsachen doch besser aus dem Auto heraus zu nehmen. Was schwer danach klingt, als sei das Parken hier erlaubt. Inzwischen hat die Stadt ein entsprechendes Verbotsschild an der Stelle aufstellen lassen. „Es wäre nur fair gewesen, erst ein Verbotsschild aufzustellen und danach Knöllchen zu verteilen“, meint Bockhorst, der die 40 Euro nicht zahlen will. Das wird er vielleicht doch müssen. „Es handelt sich nicht um einen Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung, sondern um einen Verstoß gegen die ordnungsbehördliche Verordnung“, erklärt die Stadt Dülmen auf Anfrage. Parken auf dem unbefestigten Seitenstreifen beziehungsweise auf Grünstreifen sei in Dülmen nicht erlaubt. Wie der konkrete Fall nun abschließend bewertet wird, sei derzeit noch in Prüfung.

Das Park-Chaos rund um die Silberseen in den Sommermonaten will das Ordnungsamt Dülmen weiterhin mit gemeinsamen Kontrollen der Kollegen aus Haltern besser in den Griff bekommen. „Diese Abstimmung ist sinnvoll, weil es sonst nur zu einer Verlagerung der Problematik kommt“, erklärt Stadtsprecherin Nina Wischeloh. Dieses Zusammenspiel habe sich schon in diesem Sommer bewährt und werde in der Hauptsaison im nächsten Jahr fortgesetzt.

Punktuell kontrolliere der Außendienst des Dülmener Ordnungsamtes dort aber auch weiterhin. „Darüber hinaus wurden in der Zwischenzeit mehrere Schilder aufgestellt, die noch einmal deutlich machen, dass Parken nicht erlaubt ist“, ergänzt Wischeloh. Das Parken am Hellweg sei mit oder ohne Beschilderung nie erlaubt gewesen, da es einen Verstoß gegen die ordnungsbehördliche Verordnung darstellt.