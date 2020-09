Das müssen Sie wissen:

Ein DZ-Leser ist sauer: Er hatte in der Hochsaison der Badeseen ein Fahrzeug am Silbersee III abgestellt und soll ein Knöllchen in Höhe von 40 Euro berappen. „Zu der Zeit gab es hier kein Halte- oder Parkverbotsschild“, schreibt er. Die DZ ist der Sache nachgegangen.

Welche Partei will sich für welche Bauvorhaben einsetzen? Unter anderem das wollte die DZ von den Fraktionen wissen, und zwar beim zweiten Teil des großen Parteien-Vergleichs. Den finden Sie in der aktuellen DZ-Ausgabe.

Sarah Lombardi hat den Henssler gegrillt - worüber sich das Projekt Wellcome in Dülmen freuen wird. Denn dorthin fließt der Großteil ihres Preisgeldes, nämlich 3000 Euro.

Adler Buldern will die Sportanlage an der Gewerbestraße weiter zukunftsfähig machen. Eine Million Euro will der Verein in den Neubau von Gymnastikhalle, Kabinen und Vereinsheim investieren, mit Unterstützung von Stadt und Land.

Wetter:

Heute dichte Wolken und nur wenig Sonne, gegen Nachmittag auch leichter Regen. Höchstwerte von 18 bis 20 Grad, dazu mäßiger Wind aus Südwest bis West.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Westring zwischen Borkener Straße und Tibergasse, Kreuzweg (Einbahnstraße in Fahrtrichtung Bahnhof), K 13 nahe der Einmündung L 551/K 13 in Richtung Rödder; daneben laufen Kanalarbeiten und archäologische Ausgrabungen im IGZ-Quartier/Marktplatz