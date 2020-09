Rinderröllchen mit Spitzkohl und Kartoffelstampf - mit diesem Hauptgericht traten Sarah Lombardi und TV-Koch Steffen Henssler in der Show „Grill den Henssler“ gegeneinander an. Und am Ende war es der Teller der Sängerin, der der Jury besser schmeckte.

Damit gingen 4000 Euro für wohltätige Zwecke an Sarah Lombardi - die mit diesem Geld vor allem das Projekt Wellcome unterstützen wird, das junge Familien hilft. 3000 Euro gehen an den Förderverein der Familienbildungsstätte Dülmen. Weitere 1000 Euro spendet Lombardi an die Eduard Winter Kinderstiftung Berlin.

Woher die Verbindung von Wellcome und Lombardi kommt? Über den neuen Partner der Sängerin, Julian Büscher. Dessen Mutter, Veronika Büscher, koordinierte sechs Jahre lang in Dülmen das Projekt Wellcome an der FBS.