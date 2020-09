Das müssen Sie wissen:

Bischof Dr. Felix Genn und NRW-Ministerin Ina Scharrenbach gehörten zu den Festgästen, mit denen das einsA offiziell eröffnet wurde. Die 100 geladenen Gäste waren auch gefordert: Sie sollten je eine Seite für ein einsA-Gästebuch gestalten.

Keine Woche mehr, dann steht die Kommunalwahl an. Bereits seit Mitte August läuft die Briefwahl, rund 10.000 Dülmener haben dabei bereits ihre Unterlagen angefordert. Was in der letzten Woche vor der Wahl wichtig ist, hat die Dülmener Zeitung zusammengestellt.

Schlendern und schmökern hieß es beim Samstagsmarkt mit Büchermeile in der Innenstadt. Anfangs regnete es, da half Dülmen Marketing mit Pavillons aus - einige Buchverkäufer nahmen das dankbar an.

Die TSG Dülmen ist mit einem 2:0-Sieg in die Saison gestartet. Nach guter Vorbereitung verlief der Ligastart aber etwas holprig. Nur 45 Minuten konnte man an die bisherigen Leistungen anknüpfen, was auch am Rasen im TSG-Stadion lag.

Sportergebnisse:

Bezirksliga:

TSG Dülmen - SV Lippramsdorf 2:0

SpVgg Erle - SF Merfeld 1:1

Kreisliga A:

DJK Rödder - Bruktria Rorup 2:3

Adler Buldern - Westfalia Osterwick 0:4

SuS Legden - TSG Dülmen II 2:1

Borussia Darup - GW Hausdülmen 2:1

DJK Dülmen - Turo Darfeld 1:3

Kreisliga B:

Adler Buldern II - Westfalia Osterwick II 2:1

SF Merfeld II - TSG Dülmen III 0:0

Kreisliga C:

Vorwärts Hiddingsel - SV Gescher V 3:0

Wetter:

Anfangs Nebel, später Sonne und Wolken. Schauerneigung am Nachmittag. Höchsttemperaturen 18 bis 20 Grad. Schwachwindig aus westlichen Richtungen.

Verkehr:

Ab heute wird ein Teil des Westrings gesperrt. Betroffen ist der Abschnitt von der Borkener Straße bis zur Tibergasse. Hier starten Bauarbeiten.

Weitere Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Kreuzweg (Einbahnstraße in Fahrtrichtung Bahnhof), K 13 nahe der Einmündung L 551/K 13 in Richtung Rödder; daneben laufen Kanalarbeiten und archäologische Ausgrabungen im IGZ-Quartier/Marktplatz