Premiere für den Markt der Möglichkeiten

Die Feier am Vormittag mit prominenten Gästen aus Verwaltung, Kirche und Politik ist auch Premiere für den Markt der Möglichkeiten. Zum ersten Mal kann sich der von einem Glasdach überspannte Platz zwischen Rathaus und einsA als Veranstaltungsort präsentieren.

Noch nicht komplett eingerichtet

In den vier Monaten, in denen das einsA bereits in Betrieb ist, hat sich schon viel eingespielt. Aber „komplett eingerichtet“ ist das Haus noch nicht, so Cäcilia Scholten von der einsA-Geschäftsführung. Das kommt noch, so wie sich ohnehin das Haus für alle immer wieder ändern wird - je nachdem, wer welche Angebote macht oder wie das Haus nutzt.

Informieren auf der Homepage

Auf der Homepage des einsA können sich Interessierte über bestehende Angebote informieren (suchen & buchen) oder Vorschläge zur Nutzung machen (planen & anbieten).

Besuch unter der Woche

Wer sich einen persönlichen Eindruck verschaffen möchte, kommt einfach am Bült vorbei. Der Info-Schalter im Haus für alle ist montags bis donnerstags 8 bis 20 Uhr und freitags 8 bis 18 Uhr besetzt. Kontakt unter Tel. 02594-97995-100.