Die Zahl der nachgewiesenen Ansteckungen mit dem Coronavirus ist im Kreis Coesfeld am heutigen Freitag gegenüber gestern (917 Personen) nicht gestiegen. Zwei Personen, jeweils eine aus Nordkirchen und Dülmen, sind gesundet, so dass insgesamt nunmehr neun Personen am Coronavirus erkrankt sind. In Dülmen gibt es damit noch zwei akute Fälle.