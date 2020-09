Die nächste Großbaustelle in der zentralen Innenstadt steht in den Startlöchern: Eine komplette Sanierung der Straßenoberfläche am Westring hat die Stadt Dülmen für die kommenden Monate auf der Agenda. Die Arbeiten starten am kommenden Montag, 7. September.

Dann wird im ersten Bauabschnitt zunächst die Zufahrt von der Borkener Straße kommend bis zunächst in Höhe Tibergasse für den Autoverkehr komplett gesperrt. Die Geschäfte bleiben aber fußläufig erreichbar, betont die Stadt in einer Mitteilung am Freitag.

Neue Pflasterung

Was gemacht wird? Die Straße erhält eine neue Pflasterung mit einem sogenannten „negativen Dachprofil“. Das bedeutet, dass das Straßenniveau in der Mitte im Vergleich zu den Seiten leicht absinkt, erläutert die Verwaltung.

In der Mitte der Straße wird dann ähnlich wie in der Marktstraße eine Metallrinne für den Ablauf des Regenwassers eingesetzt. Daneben werden am Westring taktile Bodenelemente für Menschen mit einer Sehbehinderung platziert.

Baustelle wandert weiter

In den kommenden Monaten wird die Baustelle dann weiter in Richtung Bärenstiege bis zur Coesfelder Straße wandern.