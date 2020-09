Ohne Sponsoren geht es nicht

Mit Sekt (und Sicherheitsabstand) stießen Christa Lambeck, Vorsitzende des Kneipp-Vereins Dülmen, und Vereinsmitglieder zusammen mit Gästen und Sponsoren auf den Start des Bauprojektes an. Das Wassertretbecken soll eine Größe von zwei mal sieben Meter sowie eine Wassertiefe von 40 Zentimeter haben. Es ist von beiden Seiten begehbar.

Zusammenarbeit mit Schulen und Kita

Nicht nur Vereinsmitglieder, sondern auch Dülmener sowie Radtouristen sollen das Becken nutzen können. Eine Zusammenarbeit mit der AKE-Grundschule ist ebenso vorgesehen wie mit dem Kinderhaus am Luchtbach. Die guten Kontakte zum Familienzentrum Awo-Kita, das zugleich eine Kneipp-Kita ist, bleiben erhalten, betonte Lambeck. Auch das Wassertretbecken in Börnste am Haus Waldfrieden soll weiterhin vom Verein genutzt werden.

Der Garten wächst

Neben dem Wassertretbecken sind weitere Angebote wie Barfußpfad, Armtauchbecken oder Ruhesessel im Schatten der Obstbäume oder im neuen Kneipp-Garten vorgesehen.