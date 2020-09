Was ich am Freitag in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Vor zwei Jahren trat Simone Braun in die Fußstapfen ihres Vaters Rolf: Sie übernahm mit Kathrin Knospe das Traditionsgeschäft Küchen Braun, das dieser zuvor 41 Jahre lang geführt hatte. Nun mussten die beiden Jungunternehmerinnen Insolvenz anmelden.

Die Gästeliste weist prominente Namen auf: die Regierungspräsidentin, der Bischof von Münster, die NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach. Am Samstag um 10 Uhr wird das intergenerative Zentrum einsA mit einem Festakt offiziell eröffnet.

Die Q2-Schüler des Clemens-Brentano-Gymnasiums planen in Zusammenarbeit mit der Bürgerstiftung einen Polittalk, bei dem sie die Bürgermeisterkandidaten vor allem auch über die Pläne für Dülmens Jugend befragen möchten.

Wie soll die Bildung der Zukunft in Dülmen aussehen? Was wollen sie für den Klimaschutz unternehmen? Welche Ideen gibt es zur Unterstützung der Wirtschaft? Kurz vor der Kommunalwahl am 13. September sind alle Parteien derzeit dabei, ihre Positionen bekannt zu machen. Wo CDU, SPD, Grüne, FDP und Linke inhaltlich Gemeinsamkeiten haben und wo sie sich voneinander unterscheiden, das zeigt der große DZ-Vergleich. Heute erscheint der erste Teil, der in der aktuellen Ausgabe zu finden ist.

Die Hofserie der DZ geht zu Ende. In ihrem letzten Teil berichtet sie über das Ehepaar Maria und Karl Böcker, die sich nahezu allein um ihren Milchvieh- und Schweinemastbetrieb kümmern.

Die Fußball-Saison startet unter Corona-Regeln. So gibt es nur begrenzte Zuschauerzahlen und das Abklatschen vor dem Spiel entfällt. Auch sonst hat Corona für einige Änderungen gesorgt. Unter anderem für klare Regeln beim Saisonabbruch.

Wetter:

Heute ziehen bei dichten Wolken zeitweise Schauer durch, später kann die Sonne durchkommen, 19 bis 21 Grad. Schwacher bis mäßiger Südwestwind.

Verkehr:

Der Kreis Coesfeld blitzt heute auf dem Olfener Weg und am Westhagen.

Die Kreisstraße 13 ist nahe der Einmündung L 551/K 13 in Richtung Rödder gesperrt.

Weitere Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Kreuzweg (Einbahnstraße in Fahrtrichtung Bahnhof), daneben laufen Kanalarbeiten und archäologische Ausgrabungen im IGZ-Quartier